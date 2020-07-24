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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 14:42
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    • 24.07.2020 14:42
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    : Rusya i tarihin en düşük seviyesine çekti

    haberine göre , tarihinde ilk defa politika ini yüzde 4,25 seviyesine düşürdü. Yapılan açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin  yakından takip edileceği ifade edildi.

    Rusya'dan tarihi karar! En düşük seviyede...
    Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika inin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5'den yüzde 4,25'e çekildiği bildirildi.

    Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.

    Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi.

    Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi.

    2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren , haziran ayında politika faizini yüzde 4,5'e kadar düşürmüştü.
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