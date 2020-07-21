Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.07.2020 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 10:58
    ABONE OL

    Tüm zamanların en yüksek u kırıldı

    Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden akıllı tekstillere kadar çok geniş bir alanda hayatımızda yer alan ler; 2020’nin ilk yarısında 1,2 milyar dolar la tüm zamanların en yüksek Ocak- Haziran dönemi ihracat unu kırdı.

    Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı

    Başkanı ''Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Türkiye'nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz'' dedi.

    Maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70'ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi 'nin 'teknik tekstiller' alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor. Dünyada 107 milyar dolarlık pazarı bulunan 'teknik tekstiller' için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye'nin '' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor.

    Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ''Haziran'da teknik tekstil ihracatımız yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız'' dedi.

    Haberler Ekonomi Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri