Kredi faiz hesaplama işlemine dair araştırmalar artış gösterdi. Temmuz ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar "Konut, taşıt, ve tatil faiz oranları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için en uygun konut kredisi müjdesini duyurdu! TOKİ Sosyal Konut hak sahiplerine özel 0.49 faizli konut kredisi müjdesini paylaşan Ziraat Bankası, dar gelirlilere asgari ücretlilere 2020 en uygun konut kredisi veren banka oldu! İşte Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank 0.49 faizli en uygun konut kredisi özellikleri, başvuru şartları ve hesaplaması… İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ KULLANIMI OLDUKÇA ARTTI
Dünya Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin karşılığının görüldüğü ve ülke genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarı, son yıllara göre arttı.
FİYATLAR DÜŞECEK
Konut fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle birçok vatandaş da ev almaktan vazgeçti. Konutta fiyatların düşmesini bekleyen vatandaları ilgilendiren son dakika açıklaması İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa 'dan geldi. Aşa yaptığı açıklamada konut fiyatlarında yaşanacak indirimle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek. Türkiye'de konut almak isteyen milyonlar var. Bu kesim uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla konut almayı sürdürecek"
KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZLİ EN UYGUN KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ziraat Bankası en uygun konut kredisi başvurusu banka şubelerine gerçekleştiriliyor. 0.49 faizli konut kredisi başvurusunda bulunacak adaylarda aranan ilk şart, TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında daire alma hakkı kazanmak oluyor. En uygun konut kredisi başvurusunda bulunacak adaylardan Ziraat Bankası şu şartları yerine getirmesini istiyor:
T.C. vatandaşı olmak
En az 25 yaşını tamamlamış olmak
En fazla 5.500 TL (İstanbul ilinden başvurular için 6.000 TL) hane içi gelire sahip olmak
İkamet ettiği ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
TOKİ Hak Sahibi Belirleme kurasında sosyal konut projesinden daire satın alma hakkı kazanmak
Satın alacağı sosyal konutun en az %10 peşinatını ödemek
2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru bedeli ödemek (Şehit yakınları muaftır)
Takipte kredi kartı ya da kredi borcu bulunmamak
Kredi notu riskli seviyenin üzerinde olmak
Ziraat Bankası 0.49 Konut Kredisi Gerekli Başvuru Evrakları Nelerdir?
Ziraat Bankası'na yapılacak 0.49 konut kredisi başvurularında şu evraklar istenmektedir:
Nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı
%40 oranında engel gösterir sağlık raporu (Engelli başvuru sahipleri için)
SGK'dan alınacak Hak Sahipliği Belgesi (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri için)
Aylık geliri gösterir belge
İkametgah belgesi
Başvuru Formu (Ziraat Bankası şubelerinden temin edilecek)
TOKİ Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi (Ziraat Bankası şubelerinden temin edilecek)
0.49 EN UYGUN KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
En uygun faizli konut kredisi minimum geri ödeme tutarları 2+1 daireler için ayda 894 TL ve 3+1 daireler için 1.022 TL olarak duyuruldu. Başlangıç taksitlerini belirten bu rakamlar, %10 peşinat ve 240 ay vade 0.49 faizli konut kredisi için hesaplandı.
240 Ay Vadeli 50 Bin TL En Uygun 0.49 Konut Kredisi Hesaplama
* Kredi Faizi: 0,49
* Vade: 240 Ay
* Aylık Taksit Tutarı: 354,76 TL
240 Ay Vadeli 100 Bin TL En Uygun 0.49 Konut Kredisi Hesaplama
Kredi Faizi: 0,49
Vade: 240 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 709,53 TL
240 Ay Vadeli 150 Bin TL En Uygun 0.49 Konut Kredisi Hesaplama
Kredi Faizi: 0,49
Vade: 240 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.064,29 TL
240 Ay Vadeli 175 Bin TL En Uygun 0.49 Konut Kredisi Hesaplama
Kredi Faizi: 0,49
Vade: 240 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.241,67 TL
240 Ay Vadeli 189 Bin TL En Uygun 0.49 Konut Kredisi Hesaplama
Kredi Faizi: 0,49
Vade: 240 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.341,00 TL
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.