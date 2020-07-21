Altın almak için doğru zaman konusunda yaşanan belirsizlikler ve sürekli değişen dengeler nedeniyle net bir şey söylemek mümkün olmasa da "Altın ne zaman almalıyız?" sorusuna yanıt olabilecek bazı görüşler belirtilebiliyor. Mynet'te yer alan habere göre, altın almak için uygun zaman ile alakalı olabilecek görüşlerini dile getiren Doğukan Çiçek; gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirtti. Ons tarafında beklenen yükselişin gramda da beklendiğini söyleyen Çiçek, 401 TL'ye kadar yükselmiş olan bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemenin doğru bir bakış açısını olacağını dile getirdi. "Altın yükselir mi?" ve yükseliş sürer mi konularında da düşüncelerini aktaran Çiçek, yükselişin süreceğini ancak bu noktalardan gelecek geri çekilmenin alım fırsatını olabileceğini ekledi.