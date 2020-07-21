ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında konut ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi seçeneği sunulmuştur. Buna göre; tüketici kredisi için 20 bin TL tutarında 60 ay vadeli yüzde 0.98 faiz oranıyla kredi verilmektedir. Konut kredisi için ise 100 Bin TL tutarında 120 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi seçeneği geliştirilmiştir.

FİBABANKA

18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.

Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.

3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına gör 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.