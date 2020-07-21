Taşeron ve 4/d işçiler için son dakika haberi: Yapılan açıklamada , corona nedeniyle Nisan ayında başlatılan toplu sözleşme görüşmeleri yasağının sona erdiğine yer verildi. Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren açıklamada yasağın sona ermesi sonrası harekete geçildiği ve işçilerin toplu sözleşme görüşmeleri için resmi yazışmaların başladığına yer verildi. Mayıs ayı başında açıklanan 3 aylık yasak kapsamında dahil olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bu kritik dönem sona eriyor. Ağustos ayının ilk haftalarında yasak süreci kalkacak. Sürecin yeniden uzatılması ise beklenmiyor. Taşeron işçilerin maaş görüşmelerinin ise Ağustos ile Eylül ayında yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Taşeron Ve 4/D Toplu Sözleşmleri İçin Son Dakika Açıklaması Yapıldı ;
Öz sağlık İş Sendikası tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada , corona nedeniyle Nisan ayında başlatılan toplu sözleşme görüşmeleri yasağının sona erdiğine yer verildi. Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren açıklamada yasağın sona ermesi sonrası harekete geçildiği ve işçilerin toplu sözleşme görüşmeleri için resmi yazışmaların başladığına yer verildi.
"SENDİKAMIZ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI' NIN (BAĞLI İŞYERLERİ) ÜYESİ OLDUĞU TUHİS SENDİKASI ARASINDA İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ RESMİ ARABULUCUNUN 17.07.2020 TARİHLİ ÇAĞRISI İLE 20.07.2020 TARİHİNDE DEVAM EDECEKTİR. " ifadeleri ile yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
DİĞER İŞÇİLER İÇİN TİS GÖRÜŞMELERİ
Bu açıklama sonrası taşeron ile 4/D işçiler , toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Belediye işçileri için sendikalar harekete geçti ve birçok belediyede toplu sözleşme görüşmeleri için başlangıç yapıldı. Kadroya geçen taşeron işçiler için ise sendikalar hazırlığa başladı.
TALEPLER NELER?
Kadroya geçtikten sonra ciddi hak kayıpları yaşayan işçiler, en az 1000 TL lik seyyanen zam talep ediyor. Yüzde 10 un üzerindeki enflasyonlara karşı 4+4 maaş zammı alan ve enflasyona ezilen işçiler, yapılacak seyyanen zam ile mağduriyetlerin giderilmesi ve önümüzdeki 2 yıl için de kayda değer bir maaş zammı yapılmasını istiyor.
Maaş zammının yanı sıra işçiler işkolu düzenlemesini , çalışma koşullarında iyileştirmeyi, ikramiye düzenlemelerini de bekliyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALIR?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönemki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE 4D TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ İÇİN MASADA OLAN ZAM ORANLARI NELER?
Şu ana kadar yapılan zemin yoklamaları ile taşeron işçilere maaş zammı için öne çıkan teklifler arasında ilk sırayı asgari ücret zam oranı aldı.
Bu tarihe kadar taşeron işçilerin maaşlarına zam oranı Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yüzde 4 olarak uygulanmış, maaşlara 6 aylık periyodlar dahilinde zam yapılmıştı.
Yapılan son görüşmelerde bu zamların enflasyonun oldukça altında kalması eleştiri nedeni olurken enflasyon karşısında adeta eriyen maaşlar nedeni ile artık taşeron işçiler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 15 ZAMLANDI, TAŞERON İŞÇİ MAAŞLARINA YIL SONU ZAMMI ORANI İÇİN YENİ TEKLİF BU ORAN OLDU!
İşçi cephesinden yapılan ilk açıklama ile maaşlara yüzde 15 zam yapılması talebi geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 yılı asgari ücret zammı olarak bu oran uygulanmıştı. Asgari ücretle çalışanlara uygulanan zam oranı için taşeron işçiler de yüzde 15 maaş zammı talep ediyorlar.
Yine 4D'li taşeron işçilere tayin hakkı ve yüzdelik dilim talebi de masada çözüm bekleyen önemli konular olarak öne çıkıyor.