Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika en son haberler

Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?

Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.

Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.