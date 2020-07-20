EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış görülecek.

Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıkacak.

ÜÇ AYRI ÖDEME OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaş ve ikramiye alırken memur emeklileri ise üçlü bir ödemeye kavuşacak. Memur emeklilerinin temmuz ayı zam farkları 28-29 Temmuz tarihlerinde yatırılırken Ağustosun başında alacakları maaşları da bayram öncesi ödenecek.

Memur emeklilerine ayrıca bin liralık bayram ikramiyesi de maaşlarıyla birlikte ödenmiş olacak.