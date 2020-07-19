Altını bir kere daha çizeyim, 'SGK'ya şu kadar prim ödedim, başvurup bunları geri alayım' diye bir şey söz konusu değil. Emeklilik yaşı doldurulmasına rağmen ödenen primler emekli aylığı alınmasına yetmiyorsa toptan ödeme alınıyor. Yani, erkekse 60, kadınsa 58 yaşından küçük olanlara böyle bir iade yapılmıyor. Prim iadesi imkanından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, Bağ-Kur'lu çalışanların da işyerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabiliyorlar.