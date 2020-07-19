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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 10:24
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    • 20.07.2020 10:24
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    ! Belediyelere 4.000-4.250 TL maaşla şartları nedir?

    Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Söz konusu alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını belediyelere şahsen yapacaklar. Her belediye ilan metninde söz konusu kadrolar için adaylardan bazı evraklar talep ediyor. Adaylar bu evrakları tamamladıklarında belediyelere başvurularda bulunuyorlar. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Belediyelere 4.000-4.250 TL maaşla memur ve işçi alımı

    Belediyelere 4.000-4.250 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    17 Temmuz

    BÜYÜKKALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

    3 İLETİŞİM UZMANI ALACAK

    HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HASBEL LTD. ŞTİ. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 22 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MERSİN BÜYÜKŞEHİR A.Ş. 26 ŞOFÖR ALACAK

    KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBELTAŞ 5 SÜREKLİ İŞÇİ 1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SELTAŞ İNŞ. SAN .TİC .LTD.ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 BAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FALEZ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İNSAN KYNK. A.Ş. 18 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK

    DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ (ŞOFÖR) ALACAK

    FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    18 GEÇİCİ 12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (ŞOFÖR) ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    16 Temmuz

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İPTAL İLANI YAYIMLADI

    YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YESAŞ 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    14 Temmuz

    YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÜÇ HİLAL İNŞ. TEM. GIDA TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ZABITA MEMURU ALACAK

    GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ENGELLİ İŞÇİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AKTI LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK

    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 SÜREKLİ İŞÇİ (TİYATROCU) ALACAK

    13 Temmuz

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    10 Temmuz

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK

    9 Temmuz

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    30 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    8 Temmuz

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    2 Temmuz

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    1 Temmuz

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    30 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    26 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    25 Haziran

    ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 VETERİNER HEKİM ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    24 Haziran

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    17 Haziran

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI

    10 Haziran

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    7 Haziran

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
    Haberler Ekonomi İkamet şartı yok KPSS şartı var! Belediyelere 4.000-4.250 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir?
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