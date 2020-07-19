Belediyelere 4.000-4.250 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
17 Temmuz
BÜYÜKKALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
3 İLETİŞİM UZMANI ALACAK
HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HASBEL LTD. ŞTİ. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAĞ-KENT LTD. ŞTİ. 22 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MERSİN BÜYÜKŞEHİR A.Ş. 26 ŞOFÖR ALACAK
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBELTAŞ 5 SÜREKLİ İŞÇİ 1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SELTAŞ İNŞ. SAN .TİC .LTD.ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 BAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FALEZ A.Ş. 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KYNK. A.Ş. 18 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ (ŞOFÖR) ALACAK
FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
18 GEÇİCİ 12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ (ŞOFÖR) ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
16 Temmuz
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYIMLADI
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YESAŞ 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
14 Temmuz
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÜÇ HİLAL İNŞ. TEM. GIDA TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ZABITA MEMURU ALACAK
GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ENGELLİ İŞÇİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKTI LTD. ŞTİ. 2 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 SÜREKLİ İŞÇİ (TİYATROCU) ALACAK
13 Temmuz
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
10 Temmuz
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK
9 Temmuz
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
8 Temmuz
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
2 Temmuz
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
1 Temmuz
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
30 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
26 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
25 Haziran
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 VETERİNER HEKİM ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
24 Haziran
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
17 Haziran
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
10 Haziran
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
7 Haziran
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."