İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık personeli başvurularına İŞUR'un e şube sitesi üzerinden açık iş ilanları kısmından yapılmakta.

İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR

Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.