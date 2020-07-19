Emekliye üç ödeme birden! Hangi emekli kaç TL ikramiye alacak? SGK-SSK ve Bağkur en düşük taban emekli maaşı ne kadar?

2 milyon memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. Peki Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emeklilere Kurban Bayramı öncesi hangi ödemeler yapılacak? Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zamlı maaş hem de biner liralık ikramiyelerini aynı anda alacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.
Bu ay zamlı maaş da var
Emekliler bu ay sadece bayram ikramiyesi almayacak. Zamlı maaşlar da en geç 28 Temmuz'a kadar emeklinin hesabına geçmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklisi maaşını 17-28 Temmuz arasında çekecek. Memur emeklisi yüzde 1.75'lik farkı da 15 Temmuz sonrası alabilecek. SGK net tarihi açıklayacak.
Kim ne kadar alacak?
Emekli hayattaysa ikramiyeyi tam (1.000 lira) alıyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek. İkramiye tutarına yeniden değerleme oranında zam yapılması da gündemde tartışılan konular arasında.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.
BAKANLIK AÇIKLADI
Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı. Emekliler, oluşan zam farkını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde alacak.
ÜÇ ÖDEME BİRDEN
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zamlı maaş hem de biner liralık ikramiyelerini aynı anda alacak.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
30.06.1994'te Bağ-Kurlu olarak işe başladım. 31.07.1991 'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptım. Kaç ay askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım 1 yıl öne gelir? Ufuk ÖZMARAL
Ufuk Bey, Bağ-Kurlu olduktan sonra ara vermeden devam ettiğinizi varsayarsak bağkurdan 9000 prim gün ve 55 yaşa veya sonradan SSK'lı olarak çalıştığınız varsayılırsa SSK'dan 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Sorunuza direk cevap vermek gerekirse sadece 1,5 aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda sadece 1,5 aylık borçlanmanız emeklilik yaşınızı bir yaş öne çekecektir.
Ben Nuray BALLISOY. Sigorta giriş tarihim 11.12.1989. 4A hizmetim 3236 gün, 4B hizmetim 4 yıl 8 ay 18 gün (1698 gün) doğum tarihim 01.02.1966. 5375 gün ile 46 yaşında emekliliği hak ediyorum. Yani yaşımı doldurdum günlerimi tamamlamayı bekliyorum.
Bugün itibarı ile 441 güne ihtiyacım var. Bu kalan günlerimi isteğe bağlı (4B) olarak tamamlarsam 4A'dan mı yoksa 4B'den mi emekli olurum?
Nuray Hanım, işe başlangıcınıza göre emeklilik hesaplamanızda son 3,5 yıl yani 1260 günün hangi statüde yani 4/a ya da 4/b kapsamında geçtiğini bilmemiz gerekir. Eğer son 1260 gün (3,5 yıl) 4/a kapsamında geçmişse son 441 günü isteğe bağlı tamamlamanızda hiçbir sakınca yok.
Eğer son 1260 gün 4/b kapsamında geçmişse durum tamamen değişir. Bu durumda 4/a kapsamından emekli olabilmek için sadece eksik olan 441 günü tamamlamakta yetmez. Bu durumda 3,5 yılı 4/a kapsamında tamamlamanız gerekebilir. Bu nedenle son 3,5 yılın yani ödenen 1260 gün primin hangi statüde tamamlandığı önemlidir.