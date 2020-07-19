Yüz tanıma özellikli, 32GB dahili hafızalı, 8 çekirdekli işlemcisinden güç alan, 12MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 7A 32GB Cep Telefonu 1799 TL. Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan, Youtube, Netflix ve Prime Video gibi platformları destekleyen, 4K görüntü kalitesi sunan Toshiba 65UL2063DT Ultra HD Smart Led TV 4999 TL. Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL. Philips 10000 mAh Powerbank 59,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL. Kalp ritmi ölçme, kan basıncı ölçme, adım sayar, uyku izleme gibi fonksiyonlara sahip Piranha Akıllı Saat 79,95 TL. 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni A101 kataloğunda elektronik ürünlerin yanında çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor. Brüt 112 litre hacme sahip, Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili Regal Derin Dondurucu 699 TL. Kiwi Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL. PoloSmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Kiwi Bıçak Bileme Makinesi 49,95 TL. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda bir çok kişinin ihtiyaç duyabileceği bir ürün olan Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 199 TL. Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Raks Saç Düzleştirici 55 TL.

A101 aktüel 23 Temmuz 2020 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünler saymakla bitmiyor. Harika ürünlerle donatılmış tam 11 sayfadan oluşan A101 aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfalarında da muhteşem ürünler bulunuyor. Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti 99,95 TL. Güüral Porselen Tekli Porselen Ürünler 5,45 TL. Lav Altın Yaldızlı Çay Seti 39,95 TL. Lav Kahve Yanı Bardağı 2,50 TL. Lav Altın Yaldızlı Kapaklı Şişe 12,95 TL. Hascevher Düdüklü Tencere Seti 129 TL. Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 69,95 TL. Salata Kurutucu 49,95 TL. Luminarc Oval Servis Tabağı 12,95 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Nehir Servis Gereçleri 15,95 TL. 50 yıl garantili paslanmaz çelikten üretilmiş Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 4,50 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş 8 parçadan oluşan Hascevher Tencere Seti 249,95 TL.