Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de