BİM 21-24 Temmuz Salı ve Cuma aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta aktüel indirimli ürünler oldukça rağbet görecek. Bu anlamda BİM 21-24 Temmuz 2020 aktüel kataloğu, gelecek hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda ise çok daha farklı ürünler dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerin yanı sıra temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları, kol saatleri, güneş gözlüğü, giyim eşyaları, saç kurutma makinesi, sandalye, tabure, fırın ve daha çok sayıda elektronik eşya sizleri bekliyor. BİM'de her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri sitemizden inceleyebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de