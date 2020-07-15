25 YIL EVLİ KALAN EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?



Düzenlemede başvuru yapacakların daha önce kaydı olsalar bir şuanda herhangi bir sosyal güvencesi ile SSK, Emekli sandığı gibi kurumlarda bir kaydının olmaması, evli olmaları ve evliliğinin en az 25 yıl üzeri olması, diğer başvuru şartlarını da taşıyan kadınların yapılacak hesaplama sonucunda toplu olarak bir ödeme yapmaları gerekli olacak. Daha sonra ise maaş haklarına sahip olabilecekler. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ile düzenli primlerini ödeyen kadınlar emekli olabilmekteler. SGK'ya yapılan başvuruların ardından asgari ücretin yüzde 32 rakamında prim ödemeleri gerekli olacak. 1 Mayıs 2008 tarihi sonrası sigortalı olanlar 61 yaşında emekli olabiliyor. Prim gününde ise 5400 prim ödeme yapması gerekiyor.

25 senelik evli olanlara emeklilik borcu sigorta girişi olan kadınların, aradaki eksik prim günlerini kapatarak emekliliğini sağlayan sistemdir. Geriye dönük borçlanma kapsamında eksik prim ücretlerini ödeyerek emekli olma hakkı doğmaktadır. 2019 senesinde günlük prim borçlanması 21 TL ve 61 TL arasında değişmekle beraber, sigorta giriş tarihine göre emeklilik için gerekli olan borçlanmayı kapattıklarında emeklilik hakkı sağlanacaktır.Yirmi beş senelik evli kadınların emeklilik hakkı se:

Kadının sigorta girişi varsa ancak çeşitli sebeplerle sigortası devam etmemiş ve primlerini ödeyememişse emeklilik hakkından faydalanabilir.

Kadının 25 senelik aralıksız evli kalmış olması gerekmektedir.

Maddi imkansızlıkları olduğu tespit edilen kadınlar için eksik günler için 2019 senesinde 21,64 TL olacaktır.