Gelinim kuaför Bağkur'lu senelerdir ödüyor. Şimdi dükkân kapandı para gelmiyor, devletten oda maaş alabilir mi ne yapabilir?

Küçük ölçekli işletme sahipleri için ne yazık ki şimdilik bir düzenleme bulunmuyor. 2021 Yılına ertelenen Ahilik Sandığı yürürlükte olsaydı dükkanı kapanmış ya da iflas etmiş olan işletmeler de işsizlik ödeneği alabilecekti. Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre sadece kredi desteği sunulmaktadır.

Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?

Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.