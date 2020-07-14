Memur, emekli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. SGK prim iadesi yapıyor mu? Doğum borçlanması ile ilgili çok önemli ayrıntı. Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'lular sordu… Memurların emekliliği ve askerlik borçlanmalarındaki farklılıklar. Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli olmayı hak ettim SGK onay vermiyor ne yapmalıyım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Emeklilik tahsis taleplerinde aranan ilk şart kuruma GSS dahil herhangi bir borcun bulunmamasıdır. Borçlu kişilerin tahsis talepleri değerlendirilmez. 31.05.2018 Tarihine kadar olan tüm Bağkur prim borcu ve gecikme zamları 2018 yılında çıkarılan torba kanunla birlikte silinmişti. Bu dönemden sonra tarafınıza borç çıkarılmış ise yapılandırma yapmanız gerekecektir. Ayrıca işyeri kapanışınız için Vergi Dairesine müracaat ederek geriye dönük kapanış yapıp yapamadığınızı sorgulamanız gerekecektir. Geriye dönük kapanış işlemini yapabilirseniz Bağkur prim borçlarınızı da sildirebilirsiniz.
Merhaba. İsmim Mehmet 15.05.1968 doğumluyum. 17.11.1992'de devlet memuru olarak işe başladım. Askerliğimi işten önce 18 ay yaptım ve borçlanmadım. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Diğer sorum ise Askerlik borçlanmasını ne kadar yaparsam ne kadar öne çekebilirim emekliliğimi? Çok teşekkür ederim.
Devlet memurlarında askerlik borçlanması biraz farklı uygulanmaktadır. Memuriyetinizden önce Bağ-kur ya da SSK hizmetiniz yok ise askerlik borçlanması yapmanız halinde 4/c başlangıcınız geriye çekilmez. Örnek vermek gerekirse 01.01.1988 tarihinde askere gittiniz, 1990 tarihinde 4/a'lı olarak 360 gün çalıştınız ve 1992 yılında memur oldunuz. Memuriyetinizden önce 360 günlük 4/a sigortalılığınız süresince askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süresinden saydırabilirsiniz. Memuriyetinizden önce diğer kollarda hizmetiniz yok ise askerlik borçlanması prim günü olarak değerlendirilir ancak hizmet süresi olarak sayılmayacağından yaşınıza bir etki etmez.
Merhaba. Adım Kadir YILDIRIM. 10.03.1973 doğumluyum. 01.12.1986 sigorta girişim var. Ödenmesi gereken prim gün sayım 5375. Ödenmiş prim gün sayım 5382. Hangi şartlarda ne zaman nasıl emekli olabilirim? Teşekkür ederim.
Sorunuzda istenilen prim gün sayınızı da belirtmişsiniz. Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Prim gününüzü tamamlamışsınız, 10.03.2023 tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba. 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar emekli olabilir diye bir haber okudum. Merak ettim ben de babam için yazıyorum. Babam 10.10.1961 doğumlu. SSK giriş 01.06.1986 ve 3650 günü var. Ne zaman emekli olabilir acaba? Teşekkürler.
Okumuş olduğunuz haberde emeklilik tarihleri belirtilmemiş sanırım. Yoksa herkes bir gün emekli olacaktır. 1999 Öncesi girişi olanlar 15 yıl 3600 prim günüyle ileri yaştan emekli olabiliyor. Yalnız burada da yaş şartı bulunmaktadır. Babanızın normal emeklilik şartları ilk işe giriş tarihine istinaden 49 yaş 5300'dür. Prim günü eksik olduğundan bu seçenek biraz daha uzak görünebilir. İleri yaştan emeklilik için de (15 Yıl 3600 Gün ile) yaş şartı 3600 prim gününü tamamladığı tarihe göre belirlenir. Aşağıdaki tabloya bakarak hesaplama yapabilirsiniz.
15 Yıl 3600 Prim Gününü;
23.05.2002 tarihinden önce tamamlamış ise 55 Yaş,
24.05.2002-23.05.2005 Tarihleri arasında tamamlamış ise 56 Yaş,
24.05.2005-23.05.2008 Tarihleri arasında tamamlamış ise 57 Yaş,
24.05.2008-23.05.2011 Tarihleri arasında tamamlamış ise 58 Yaş,
24.05.2011-23.05.2014 Tarihleri arasında tamamlamış ise 59 Yaş,
24.05.2014 Tarihinden sonra tamamlamış ise 60 Yaş,
Şartı ile tahsis talebinde bulunabilir.
01.10.1973 doğumluyum 05.10.1994 SSK girişim var. 4980 gün pirimim var. Ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartı ile tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 3 Yıl içerisinde istenilen prim gün sayısını yerine getirmiş olacaksınız ancak bu defa da yaş şartınızı beklemeniz gerekecektir.
Merhaba. 18.01.1972 doğumluyum ve 01.08.1987 de bir şirkette çalıştım. Sigorta başlangıcım 01.08.1987 de yapılmış ve o tarihten sigorta numaram olsa da hiç prim yapmadığından dolayı bu tarih sigorta başlangıcı sayılmıyordu.
SGK ya yazılı olarak 2 defa başvurdum ve şu an kapalı olan şirketin primimi yatırıp yatırmadığımı sordum ve incelemede prim bulunamadı. 2017 yılında sigortamın 01.08.1987 den başlaması için dava açtım. Davada SGK o tarihten ilgili şirketin işe giriş bildirgesi ilettiği, SGK numarası aldığı tespit edildi. Ayrıca o dönemde beraber çalıştığım şirketten sigortalı 3 şahidin beyanı ile İş Mahkemesi benim 01.08.1987 de şirkete çalıştığıma, İlgili şirketin prim yatırmaması ve SGK'nın da bu prim yatmamasını kontrol etmemesinden dolayı benim sorumluluğum olmadığıma karar verdi. Ancak ne var ki o tarihte 18 yaş altı olmamdan dolayı, sigorta başlangıcımı 18 yaşını doldurduğum 18.01.1990 tarihine çekti. 01.08.1987 de sigortalılık başlangıcım olursa 50 yaşında emekliliği hak edecek iken 18.01.1990 tarihi başlangıç sayılırsa 52 yaşında emekliliği hak edeceğim. İş mahkemesinin kararına itiraz edip İstinaf mahkemesine gittik ama İstinaf mahkemesi de İş mahkemesinin kararını onadı. En son Yargıtay'a gittik. Dava şu an Yargıtay da. Yargıtay'a itiraz dilekçemizde 1999 da çıkan 4447 sayılı kanun ile 1999 öncesinde kademeli olarak emeklilik uygulamasında 18 yaş dikkate alınmıyor ve SGK da bunu bu şekilde uyguluyor diye belirtik. Bu durumda birçok arkadaşım var. Mesela 1971 doğumlu olan ve 1985 de sigorta primi yatan (14 yaş) arkadaşım 1985 başlangıcından dolayı 49 yaşında emekli oldu. Yine 1969 doğumlu olan ve 1985' den sigortalı olan (16 yaş) arkadaşım yine 49 yaşında emekli oldu. Ben de SGK ya gidip sorduğumda 01.08.1987 de primim yatmış olsaydı kabul edilecekti dediler. Şu an mahkemelerin benim için verdiği karar ile SGK'nın uygulamaları birbirini tutmuyor. Yargıtay dan benim için iş mahkemesi ve istinaf mahkemesi kararını bozacak karar çıkmasını umuyorum.
Neticede şu an benim diğer arkadaşlara göre mağduriyetim tamamen benim dışımda bir durum. Acaba Yargıtay bu emsallere göre benim lehime bir karar verir mi? Vermez ise sanırım Anayasa mahkemesine gitmem lazım. Sizce Yargıtay ne karar verir? Saygılarımla.
Davanızda kesinlikle halısınız. Sizin durumunuzla ilgili SGK adına açılmış yüzlerce dava bulunmaktadır. Bu davaların büyük çoğunluğu sigortalı lehine sonuçlanmaktadır. Bu konuyla ilgili kurum zararı söz konusu olduğundan herhangi bir kanun çıkarılmıyor diye düşünüyoruz. Yine kurum zararı söz konusu olduğundan size farklı bir uygulama yapmışlar. Daha 6 yıl öncesine kadar 16 yaş altı ve üstü asgari ücret uygulaması mevcuttu, sigortalılığın 18 yaşında başlaması uygulaması diye bir şey söz konusu değildir. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi 4447 sayılı kanunda da hizmet süresinin 18 yaşından sonra başlayacağı, emeklilik yaş ve prim günü hesabı sigortalılık başlangıcına göre hesaplanacağı belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Hukuk Müşavirliği ile de bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Yargıtay sizin lehinize karar verecektir, vermelidir. Kurum zarara uğramamak adına her yolu deniyor gibi görünüyor. Pes etmeyin, davanızı kazanacaksınız.
Şimdi ev hanımıyım, borçlanarak emekli olabilir miyim yahut SGK'ya müracaat edip bu zamana kadar yatan parayı mı alayım? Ne dersiniz uzman bey
Emeklilik hesaplaması ilk sigortalılık başlangıcı, doğum tarihi ve toplam prim gün sayısına göre belirlenmektedir. Bu veriler olmadan emeklilik hesaplaması yapılması mümkün değildir. Prim iadesi ise emeklilik yaşı gelmiş kişilerin borçlanma dahil emekli olacak prim günü bulunmaması durumunda yapılmaktadır. Prim iadesinde sigortalılara sadece işçi payı iade edilmektedir. Yani sistem üzerinde görünen tutarların sadece %15'ini iade alabilirsiniz.
Merhaba 1998 Ocak ayında SGK'lı olarak işe başladım (bayan). 11/09/1979 doğumluyum ve 1999 da evlendim ve 2002-2007 ve 2012 de 3 çocuğum oldu. Şu ana kadar 940 günüm var ve hala çalışmaktayım. En uygun sürede emeklilik ve en yüksek maaşa alabilmemin yolu 3600 günden emekli olmak mıdır? Ya da yaşım dolana kadar ayda 10' ar günlük çalışıp ama brüt maaşımı yüksek göstermek iyi bir yöntem olabilir mi? görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? H.Y.
Merhaba, sigortalılık başlangıcınıza istinaden 54 yaş 5975 prim günü şartları tabisiniz. 3 Çocuğunuz için de doğum borçlanması yaparsanız 2160 prim günü daha kazanırsınız. Doğum borçlanması sonrası 3100 prim gününüz olacaktır. İster bunu 5975 güne tamamlar tam aylık alırsınız isterseniz 3600 prim gününe tamamlar ileri yaştan (58 yaşında) yaşlılık aylığı alırsınız. 10'ar gün çalışarak kuruma bu günleri 2943 TL üzerinden bildirmek bağlanacak aylığın ortalamasını yükseltecektir. Ancak 30 gün çalışıp 10 gün hizmet bildirimi yapmak yasal değildir.
Sayın uzman, ben şu an 55 yaşındayım benim 4097 gün sigortam vardı. 10.06.2002 sigorta girişim var. Şimdi çalışmıyorum, ben 4500 günden eksik kalan 403 günü borçlanaraktan 58 yaşında emekli olabilir miyim? Sultan Aydemir Sarı
09.09.1999 tarihinden sonra sigortalılık başlangıcı olanların emeklilik şartları biraz daha zorlaştırılmıştır diyebiliriz. Bu tarih öncesinde girişi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününe tabi yaşlılık aylığına hak kazanırken bu tarihten sonra girişi olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü istenmektedir. Ayrıca erkeklerde 60, kadınlardan ise 58 yaş şartı aranmaktadır. Sizin yaş şartınız 2023 yılında doluyor, ancak sigortalılık süreniz olan 25 yıllık süre 2027 yılında tamamlanıyor. Yani siz 4500 prim günü ve 58 yaş şartıyla emekli olmak isterseniz 10.06.2027 yılını beklemeniz gerekecektir. Eksik kalan sürenizi sigortalılığınızdan sonra varsa doğum borçlanması ile kapatabilirsiniz. Doğumunuz mevcut değilse isteğe bağlı ödeme yada çalışarak tamamlamanız gerekir
Merhaba ismim Halis Emin TÜRK, 1997 yılında 17 yaşında iken 1 ay sigortalı olarak bir işyerinde çalıştım, 2001 yılı mart ayında da memurluğa başladım. Askerlik 2001 yılı sonrasında ve hizmete sayılmış durumda. 29/08/1980 doğumluyum ve 29/08/2040 tarihinde emekliliği hak ediyorum olarak görünüyor SGK'ya ait HİTAP sisteminde. Alternatif bir yolu var mıdır erken emekli olmak için. Teşekkür Ederim, İyi Çalışmalar
Memuriyet hayatınıza devam ederseniz 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlasanız bile 60 yaşını bekleyeceğinizden 2040 yılında emekli olacaksınız. Ancak memuriyetinizi sonlandırıp 1261 gün 4/a'lı olarak çalışırsanız 1997 yılındaki işe girişinize istinaden 4 yıl erken 2036 tarihinde emekli olabilirsiniz. Memuriyetiniz süresince engelli ya da malulen raporunuz olmadan erken emekli olma şansınız yoktur.
KAYNAK: Gazetevatan