Çoğu icra müdürlüğü ihaleleri 5 gün ara ile 2 kez gerçekleştirmektedir. Buradaki amaç ilk ihale tarihinde mal satılmazsa ikinci bir ihale tarihi açmaktır.

İlk ihalede aracın piyasa değerinin %60'ı gibi bir bedelli araç satışa sunulur. Şayet araç bu ihalede satılmazsa, ikinci ihalede fiyatta indirime gidilir ve %40 gibi bir bedelle satılmaya çalışılır.

Şayet aradığınız özellik ve fiyatlarda bir araç buldunuz ve bunun ihalesine katılarak aracı satın almak istiyorsanız, öncelikle muhakkak aracı bizzat görün ve ihale detayları ile arasında bir fark var mı kontrol edin. Bu araçlar yediemin depoları olarak bilinen oto parklarda tutulmaktadır.

İhalelerin açık arttırma yöntemi ile yapıldığını unutmayın, sunulan teklifleri gözlemleyin, değerinin üzerinde verilmiş olan tekliflere şüphe ile yaklaşın.

İhaleye sunulmuş olan icralık arabanın devlete herhangi bir borcu olup olmadığını öğrenin.

KDV aracı satın alan kişi tarafından ödenmektedir.

Teminat parası hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Öncelikle teminat parası yine bahsettiğimiz üzere ihalenin değerine göre değişiklik göstermektedir.

Bu teminat parası elden yatırılabileceği gibi Vakıfbank aracılığıyla yatırılarak dekontu da götürebilir. Şayet aracın ihalesini kazanırsanız, aracın ücretini de 10 gün içerisinde ödeyerek aracı satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak ihale sonucunda aracı almadıysanız, bu teminat parasını geri alacaksınız. Şayet yanınızda nakit olarak bu parayı götürdüyseniz, ihale sonunda paranız geriye verilir.