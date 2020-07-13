Güncel kamu personeli ilanları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alıyor. Peki devlet memur nasıl olunur? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın. İşte Devlet Personel Başkanlığı ilanları...
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
242 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
161 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MÜHENDİS ALACAK
AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKTU TEMİZLİK LTD. ŞTİ. 4 DAİMİ SERVİS ELEMANI ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
140 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
39 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK
GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLADI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLADI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
270 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTEME İLANI YAYIMLADI
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR BEL.İŞLETMESİ
BİMTAŞ A.Ş., 5 SÜREKLİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK
ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYINLANDI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
AFJET AFYON JEOTERMAL ELEK.ÜRT. A.Ş., 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DEĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYINLANDI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇORUM ORTAKÖY KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?
Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.