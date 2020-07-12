Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.07.2020 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 09:26
    ABONE OL

    'siz tarafından onlarca belediye vasıflı vasıfsız personel alımı yapacak! Başvurular başladı

    () üzerinden sayfasında az önce 39 belediye ve kamu kurumu tarafından vasıflı vasıfsız personel alım yapılacağı açıklandı. 39 şehirde bulunan belediye tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR tarafından onlarca belediye KPSS'siz vasıflı vasıfsız personel alımı

    Türkiye genelinde iş arayanlar için onlarca belediye ve kamu kurumları tarafından yeni personel alım ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üzerinde iş arayanlar için kamu kurumu tarafından kamu personeli ve memur alımı ilanlarında adayların KPSS'li veya KPSS'siz alımı yapılacağı açıklandı. 39 şehirde kamu kurumları arasında belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları olduğu görüldü. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında hangi kadrolara personel alınacağı da aktarıldı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLADI

    39 şehirde kamu kurumları arasında belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları olduğu görüldü.

    HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAĞI AÇIKLANDI

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında hangi kadrolara personel alınacağı da aktarıldı. Kadrolar şöyle:

    - Büro personeli

    - Tekniker

    - Teknisyen,

    - Beden işçisi,

    - Güvenlik Görevlisi

    - Beden işçisi

    - Şoför,

    - Sekreter

    - Sağlık personeli,

    - Öğretmen

    - Sosyal hizmet personeli,

    - Mühendis

    - Teknik personel

    - İdari uzman

    - Operatör

    - Çağrı merkezi personeli

    - Büro işçisi.

    BELEDİYE VE KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    - T.C. vatandaşı olmak,

    - Kamu haklarından yoksun bırakılmamış,

    - TCK 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Atanacağı görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel olmaması,

    - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,


    İŞKUR ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020

    Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020

    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020

    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020

    Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020

    Çorum Osmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.07.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020

    Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi 12.07.2020

    Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.07.2020

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd Şti. 14.07.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti 17.07.2020

    İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş. 15.07.2020

    Bitlis Güroymak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020

    Kastamonu Abana Belediyesi Per. Ltd. Şti.12.07.2020

    TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi KPSS'siz İŞKUR tarafından onlarca belediye vasıflı vasıfsız personel alımı yapacak! Başvurular başladı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri