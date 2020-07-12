13 Temmuz güncel kamu ilanları: Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kamu ilanları haberimizde. Belirtilen kurum ve pozisyonlara başvuru yapmak isteyen memur adayları, artık KPSS puanı yerine o kurumun istediği şartları taşımak zorunda olacak. Kamu kurumları ilan yayımladıklarında adaylar için başvuru şartları ve aranan nitelikler yer almaktadır. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de
GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:
TÜM KAMU MEMUR ALIM İLANLARI 12 TEMMUZ 2020
Memur (KPSS - A) İlanları
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
Memur (KPSS-B Kurumsal) İlanları
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 VETERİNER HEKİM ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 MEMUR ALACAK
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
Memur (KPSS-B Merkezi) İlanları
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
- T.C. vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
- TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.