Emeklilik ve SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Şu anda e- Devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir. Oktay şunları dile getirdi: Dijital Türkiye'de yeni dönem hizmetlerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.