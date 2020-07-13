Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.07.2020 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 12:42
    ABONE OL

    : : de çarklar yeniden hızlanmaya başladı

    haberi... "de çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (), mayıs ayına ilişkin üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi.



    Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
    "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri