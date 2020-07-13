İŞKUR, işbaşı eğitim programları ve meslek kursları ile iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, iş öğrenirken, bu sürede cep harçlığı da alıyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. İşte cep harçlığı alma aranan şartlar ve başvuru koşulları

Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında para alabiliyor.