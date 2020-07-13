Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl Ukrayna'da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır'ın, sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine mahkemeye yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde Nuri Gökhan Bozkır'ın (46), Ukrayna'ya iltica talebinin reddi kararının iptali istemiyle yaptığı itiraz değerlendirildi. 30 Haziran'da görülen duruşmada, Devlet Göç İdaresi'nin kararına ilişkin itiraz reddedildi. Mahkeme Bozkır'ın, 'Türkiye'ye iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gireceği' yönündeki iddiasına dair hiçbir delil sunamadığına hükmetti.