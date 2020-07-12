BİM 14-17 Temmuz Salı ve Cuma aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta aktüel indirimli ürünler oldukça rağbet görecek. Bu anlamda BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu, gelecek hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte BİM 14 ve 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğu tüm detayları sayfamızda yer almaktadır.