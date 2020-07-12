Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. BİM, mağaza, depo ve ofis görevlerinde görev alacak genç vatandaşlara iş imkanı sağlıyor. BİM personel alımlarında en az lise mezunu adaylar tercih edilmektedir. BİM'de ilan edilen açık iş pozisyonlar için üye hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de