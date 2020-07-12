A101 16 Temmuz 2020 aktüel kataloglarında bu hafta istenen ürünler var. Harika fırsatların yer aldığı ürünlerin ön incelemesi ve katalogların detaylı görselleri ile başlıyoruz. İlk aktüel üründe HI-LEVEL 40″ HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv yer alıyor. Ürün Sunny Güvencesine 2 yıl haiz olarak 1.499 TL fiyatı ile gelecek. Smart TV özelliği de olan ürün taksit avantajına da ayrıca sahip! Bir başka aktüel A101 ürününde Xiaomi Mi Tv Box S 4K 439 TL'den satılacak. Nedir bu, dediğinizi duyar gibiyim. Android 9.0, 2 GB RAM, 8 GB Hafıza, 4k ultra HD HDR teknolojisi ve 2 yıl garantisi ile gelen bu ürün bir android box!

Samsung Galaxy A30s Cep Telefonu 2.999 TL fiyatı ile A101'e geliyor. A101 16 Temmuz 2020 kataloglarında yer alan ürünü almak için ise biraz acele etmekte fayda var. Sayfada Mercury Kablosuz Ağ Genişletici 74,95 TL'Dden satılacak bir diğer ürün olurken wifi kopmaları ve çekmeme problemleri 74,95 TL'ye çözülüyor! Tüm bu ürünlerin yanı sıra elektronik ürünlerde Piranha rüzgarı A101'de yine esiyor.

Bu hafta gelecek olan Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 24,95 TL'den, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL'den sizlerle olacakken Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL olarak ve Piranha Gaming Mouse 29,95 TL olarak satılacak. Bu mouse ürünü kablolu olsa da kablosu kumaş kaplamalı… Fırsat sayfasında bulunan Philips LEDBulb 9-60 W LED Ampul 10,95 TL fiyatı ile yine en avantajlı fiyatlardan biri ile A101 aktüel ürünlerinde olacak. Ayrıca SanDisk 64 GB USB Bellek 59,95 TL olarak satacak A101 son üründe Piranha 2022 Mikrofonlu Metal Kulaklık 14,95 TL fiyatı ile müşteri ile karşılaşacak.