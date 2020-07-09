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    • 09.07.2020 19:13
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    • 09.07.2020 19:18
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    Son dakika: 'dan 'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım

    Son dakika haberine göre 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

    TOGG'dan yeni paylaşım

    'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, #YeniLigGemlik" etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır." ifadelerine yer verildi.

    Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

    Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, ""nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

    Kısa süreden yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı.

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