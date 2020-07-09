Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.07.2020 19:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 19:22
    ABONE OL

    Borsada değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Trakya Cam 4,63 4,31 7,42
    Çelebi 74,65 73,00 2,26
    Kartonsan 469,00 458,90 2,20
    Türk Hava Yolları 11,55 11,31 2,12
    Pegasus 51,80 50,85 1,87
    Otokar 158,70 156,50 1,41
    Ford Otosan 73,75 73,05 0,96
    DO-CO 331,10 328,40 0,82
    Soda Sanayii 7,14 7,09 0,71
    Ereğli Demir Çelik 8,68 8,63 0,58
    Logo Yazılım 87,30 87,00 0,34
    Sabancı Holding 9,28 9,25 0,32
    Arçelik 19,83 19,77 0,30
    Doğuş Otomotiv 15,38 15,34 0,26
    Şişe Cam 6,38 6,37 0,16
    Ege Endüstri 645,00 644,10 0,14
    Haberler Ekonomi Borsada değer kazanan hisseler hangileri? İşte 9 Temmuz BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri