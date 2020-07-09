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    • 09.07.2020 19:10
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    • 09.07.2020 19:10
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    nda bu hafta hangi ürünler var? İşte

    nda bu hafta yer alan ürünler merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi 'ta bu hafta da çarşamba günü birbirinden farklı ve indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki fiyatlar ön planda bulunuyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 8 Temmuz aktüel kataloğu

    ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

    ŞOK aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. Haftanın fırsatlı ürünlerinde ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ön planda yer alıyor. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler yarın raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekiyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Persil Toz Deterjan 23,90 TL yerine 16,00 TL'ye satılacak. Öte yandan Algida Maraş Usulü Dondurma, Carte d'Or Classic, Carte d'Or Selection ve Carte d'Or Chocolatier ürünlerde ikincisi %30 indirimli olacak. İşte 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak

    • 4 Gözü gazlı
    • Doğalgaz ve LPG uyumlu
    • Gaz kesme emniyeti
    • Otomatik ateşleme
    • Emaye ızgara
    • Temperli cam
    • Yüksek verimli yanış

    Ankastre Fırın

    • Kolay çıkarılabilir çift cam
    • Siyah emaye
    • A Sınıfı enerji
    • 3+1 Fonksiyon
    • 1 Tepsi, 1 Izgara
    • Fırın içi aydınlatma lambası
    • 9 cm kontrol paneli
    • 75 Litre geniş hacim

    Ankastre Davlumbaz

    • 3 Kademeli kontrol paneli
    • 60 cm genişlik
    • Push button
    • 450 m³/h
    • Led aydınlatma
    • 56 Dba ses seviyesi

    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu
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