ŞOK aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. Haftanın fırsatlı ürünlerinde ankastre ocak, fırın ve davlumbaz ön planda yer alıyor. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler yarın raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekiyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Persil Toz Deterjan 23,90 TL yerine 16,00 TL'ye satılacak. Öte yandan Algida Maraş Usulü Dondurma, Carte d'Or Classic, Carte d'Or Selection ve Carte d'Or Chocolatier ürünlerde ikincisi %30 indirimli olacak. İşte 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu ürünleri...

ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı

• Doğalgaz ve LPG uyumlu

• Gaz kesme emniyeti

• Otomatik ateşleme

• Emaye ızgara

• Temperli cam

• Yüksek verimli yanış

Ankastre Fırın

• Kolay çıkarılabilir çift cam

• Siyah emaye

• A Sınıfı enerji

• 3+1 Fonksiyon

• 1 Tepsi, 1 Izgara

• Fırın içi aydınlatma lambası

• 9 cm kontrol paneli

• 75 Litre geniş hacim

Ankastre Davlumbaz

• 3 Kademeli kontrol paneli

• 60 cm genişlik

• Push button

• 450 m³/h

• Led aydınlatma

• 56 Dba ses seviyesi