Şirketler, yerli otomobili kiralayan müşterilerin, yakıta ayda 674 TL daha az ödeyeceğini de hesapladı. Bu da TOGG'un araç kiralamada zirveye oturacağı yorumlarına neden oluyor. Turkrent'in Kurucusu Barkın Pınar, TOGG'dan ne kadar verirlerse alacaklarını belirterek, "İnsanlar TOGG'u satın almak kadar kiralama konusunda da ilgililer. C-SUV model araç kiralayan müşteriler TOGG'u soruyor" dedi.



YAKIT TÜKETİMİ ÇOK AZ

Kiralamada müşterinin tamamen kullanım maliyetine baktığını söyleyen Pınar, yakıt maliyetine göre elektrikli otomobilin diğerlerine açık ara fark attığını söyledi. Pınar şöyle devam etti: "TOGG'un başlangıç fiyatını olarak 250 bin lira diye kabul ediyoruz. TOGG, C-SUV modellerinin kira bedeli olan aylık 5 bin 500 TL'ye kiralanır. Ancak burada TOGG'un yakıt tüketim bedeli olumlu anlamda fark yaratıyor. Çünkü, C-SUV modelleri, 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıyor. TOGG ise 100 kilometrede 20 kw elektrik tüketiyor. Bir kw elektrik fiyatı 0.71 kuruş. 1 litre dizel yakıtın fiyatı 5.88 TL. Normal şartlarda kiralanan bir otomobil ortalama aylık 2 bin 500 kilometre yapıyor. C-SUV, 2 bin 500 kilometrede 1.029 TL yakıta para harcıyor. Elektrikli oto ise evindeki elektrik kaynağından şarj edilirse gelen fatura 355 lira. Buna göre aylık 674 lira yerli otoda cepte kalıyor. Bu da üç yıllık sözleşmede TOGG müşterisi açısından 25.000 TL'lik tasarruf demek. Aylık bazda ise 674 TL cebinde para kalıyor. Niye C-SUV kiralayacaksın ki. TOGG'u kiralarsın. Böylece yakıtta her üç ayda bir ayın bedavaya gelir."