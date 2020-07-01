"GÜÇLÜ İLETİŞİM AĞIMIZ"



BTSO olarak Bursa iş dünyası temsilcileri arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduklarını belirten Başkan Burkay, "BTSO olarak üyelerimizle, TOBB ve devlet kurumlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. 63 komitemizin tamamında bütün meselelere yönelik çözüm önerilerini ve talepleri rapor halinde sürekli TOBB ile paylaşıyoruz. Şu an takip ettiğimiz birçok konu var. Her hafta bu konuları güncelliyoruz. Bu dönemde TOBB ve Odamız arasındaki iletişim ağı ve işbirliği en üst seviyede. İş dünyamıza sunulan destekler için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum." ifadeleri kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da bütün devletlerin ve milletlerin sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu salgına karşı mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin bu dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Ali Uğur, 45 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en köklü ve en güçlü ticaret ve sanayi odası olan BTSO'da pandeminin başlangıcından bu yana ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi. Uğur, "Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında dirençli bir yapısı bulunan ülkemizin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları da en kısa sürede geride bırakacağına inanıyoruz." diye konuştu.



OSMAN NEMLİ GÖREVİNİ YÜKSEL TAŞDEMİR'E DEVRETTİ

BTSO Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve iş yoğunluğu sebebiyle görevini Yüksel Taşdemir'e teslim eden Osman Nemli, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da Bursa'mız için çalışma gayreti içinde olacağız. Bizlere bu fırsatı veren iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi