SİGORTASI OLMAYAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VAR MI?

Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı. Gelişmeleri anı anına takvim.com.tr olarak takip ediyoruz.

EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLAN YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler:

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.

Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.

SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.