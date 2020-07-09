İŞKUR güncel iş ilanları - İŞKUR üzerinden çeşitli özel sektöre büro memur alımı yapılacak. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere yapılacak olan büro memuru alım ilanları için gerekli koşullar belli oldu. Bir kurumun iç döngüsünde kilit pozisyonlardan birisi olan büro personeli, maaşları ve iş tanımı ile pek çok vatandaşta merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, büro personeli ne iş yapar? İşte, büro personeli maaşları hakkında detaylı bilgilerBir kurumun iç döngüsünde kilit pozisyonlardan birisi olan büro personeli, maaşları ve iş tanımı ile pek çok vatandaşta merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, büro personeli ne iş yapar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de