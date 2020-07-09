İŞKUR güncel iş ilanları - İŞKUR üzerinden çeşitli özel sektöre büro memur alımı yapılacak. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere yapılacak olan büro memuru alım ilanları için gerekli koşullar belli oldu. Bir kurumun iç döngüsünde kilit pozisyonlardan birisi olan büro personeli, maaşları ve iş tanımı ile pek çok vatandaşta merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, büro personeli ne iş yapar? İşte, büro personeli maaşları hakkında detaylı bilgilerBir kurumun iç döngüsünde kilit pozisyonlardan birisi olan büro personeli, maaşları ve iş tanımı ile pek çok vatandaşta merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, büro personeli ne iş yapar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a üye olması ve kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Daha sonra aşağıda belirtilen linke tıklayarak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. İŞKUR aracılığıyla toplam da 99 büro memuru alımı yapılacaktır.
İŞKUR aracılığıyla büro memuru olarak görev almak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
18 Yaşından büyük olmak,
En az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
İŞKUR'un 33 şehre yapacağı büro memur alım ilanına başvuruda bulunmak için TIKLAYIN
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'un büro memurları için aradığı şartlar;
Genel itibariyle;
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum olmamak
– Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlarla ilgili hakkında bir suça bulaşmamış olmak
– İŞKUR'a kayıtlı olmuş olmak
– Herhangi bir yerden emekli veya malulen emekli maaşı almamış olmak
– 18 yaşını doldurmuş olmak
Özel olarak aradığı şartlar ise;
– Bilgisayar yeterli bilgiye sahip olmak
– Ofis ekipmanlarını kullanabilmek
– İngilizce bilmek
– Genel olarak lise Ön lisans ve Lisans mezunu adaylar
– MS Office programları kullanabilmek
– İyi iletişim kurabilmek
– Elektronik ortamda rapor hazırlayabilmek gibi şartlar yer almaktadır.
BÜRO PERSONELİ İŞ TANIMI NEDİR? BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?
Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.-Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.
Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,
b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,
c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,
d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,
f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,
g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,
h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,
i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,
j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,
k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,
l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.