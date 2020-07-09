Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı heyecanla beklenirken bir yandan da devletin emeklilere tanıdığı ayrıcalık olan Kurban Bayramı ikramiyesi merak konusu oldu. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Peki bu tarih belli oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödecenecek? İşte merak edilenler…