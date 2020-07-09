Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı heyecanla beklenirken bir yandan da devletin emeklilere tanıdığı ayrıcalık olan Kurban Bayramı ikramiyesi merak konusu oldu. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Peki bu tarih belli oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödecenecek? İşte merak edilenler…
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ŞARTLAR NELER?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.