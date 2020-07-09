Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.07.2020 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 14:13
    ABONE OL

    ? ?

    Kurban Bayramı’nın 2020 tarihleri belli oldu. Dini bayramımız olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken emeklilere devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş ? Sorusunun yanıtını arıyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen ? Ramazan Bayramı’nda erken ödenen emekli ikramiyeleri bu yıl hangi tarihte ödenecek? İşte ayrıntılar…

    Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar?

    Kurban Bayramı heyecanla beklenirken bir yandan da devletin emeklilere tanıdığı ayrıcalık olan Kurban Bayramı ikramiyesi merak konusu oldu. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Peki bu tarih belli oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödecenecek? İşte merak edilenler…

    2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

    Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

    Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

    Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ŞARTLAR NELER?

    Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

    SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
    Şehit yakınları ve gaziler

    Ölüm aylığı alanlar Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
    Geçici köy korucuları
    Şeref aylığı alanlar
    Şampiyon sporcular,
    Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
    Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
    Haberler Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri