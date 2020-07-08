

İsteğe bağlı sigorta primini 4/a statüsünde ödeyenler daha az primle ve daha erken yaşta emeklilik imkânına sahipti. İsteğe bağlı sigorta 4/b statüsüne alındığı için emekli olmak zorlaştı. Daha fazla primle daha geç emekli olunur hale geldi.

Yine de isteğe bağlı sigorta çalışmadan emekli olmak isteyenler için tek yol. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta ile başlayıp daha sonra uygun bir tarihte 4/a'ya geçiş yaparak daha az primle emekli olmak mümkün bulunuyor.