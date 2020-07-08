2 milyon memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. En düşük maaş 2 bin 814 lira olurken, maaşları yatan emekliler zam farkına kilitlendi. Yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL'ye çıkarıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1.500 TL
Yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükselecek.
SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL'ye çıkarıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
İKRAMİYELER YÜKSELDİ
Memurların emekli ikramiyeleri de yılda iki kez artıyor. Lisans mezunu öğretmen ve polisin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi 104 bin 242 liradan 110 bin 309 liraya yükseldi. Lisans mezunu hemşirenin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi de 107 bin 218 liraya çıktı
SSK - BAĞ-KUR TEMMUZ ZAM ORANLARI
2020 OCAK MAAŞI TEMMUZ ZAM MİKTARI TEMMUZ TOPLAM MAAŞ
1.605,90 TL 92,34 TL 1.766,17 TL
1.665,90 TL 95,79 TL 1.832,16 TL
1.724,84 TL 99,18 TL 1.896, 98 TL
1.792,64 TL 103,08 1.971, 55 TL
1.826, 55 TL 105,03 TL 2.008,84 TL
1.891,12 TL 108,74 TL 2.079,85 TL
1.912,10 TL 109,95 TL 2.102,93 TL
1.979,37 TL 113,56 TL 2.176,91 TL
2.013,28 TL 115,76 TL 2. 214,21 TL
2.081,20 TL 119,67 TL 2.288,42 TL
2.115,11 TL 121,61 TL 2.326,20 TL
2.200,01 TL 126,50 TL 2.419,57 TL
2.284,89 TL 131,38 TL 2.512,92 TL
2.386,73 TL 137,24 TL 2.624,93 TL
2.518,44 TL 144,81 TL 2.769,78 TL
2.751,59 TL 158,22 TL 3.026,20 TL
2.926,34 TL 168,26 TL 3.218,39 TL
3.006,11 TL 172,85 TL 3,306,12 TL
3.568,20 TL 205,17 TL 3,924,31 TL
MEMUR TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU
Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Memurlara 5.75 oranında zam yapılacak. Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.
YENİ ZAM SONRASI EMEKLİ EK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
İşte Temmuz zammı sonrası her ay ödenen emekli maaşı ve ek ödeme tablosu;
- 7.121.72 TL emekli maaş alanlar 302,25 TL ek ödeme alacak.
- 6.527,77 TL emekli maaşı alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak.
- 6.018,56 TL emekli maaşı alanlar 254,59 TL ek ödeme alacak.
- 5.509,36 TL emekli maaşı alanlar 233,05 TL ek ödeme alacak.
- 5.000,28 TL emekli maaşı alanlar 211,51 TL ek ödeme alacak.
- 4.505,34 TL emekli maaşı alanlar 190,58 TL ek ödeme alacak.
- 4.024,39 TL emekli maaşı alanlar 170,23 TL ek ödeme alacak.
- 3.515,32 TL emekli maaşı alanlar 148,70 TL ek ödeme alacak.
- 3.006,11 TL emekli maaşı alanlar 127,16 TL ek ödeme alacak.
- 2.505,52 TL emekli maaşı alanlar 105,98 TL ek ödeme alacak.
- 2.013,28 TL emekli maaşı alanlar 85,16 TL ek ödeme alacak.
- 1.578,46 TL emekli maaşı alanlar 66,77 TL ek ödeme alacak.
DUL VE YETİMLER DE ALIYOR
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.
İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.