Dul kalan kadınlar ve yetim çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir fon ayrılıyor. Hayatlarına devam ederken ekonomik anlamda mağdur olmamaları adına sağlanan bu fona şartları sağlayan herkes başvuru yapma hakkına sahip… Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı sadece emekli ve memurları ilgilendirmemiş olup aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanları da ilgilendiriyor. Zira 6 aylık enflasyon oranının açıklanması ile birlikteSSK ve BAĞ-KUR'dan dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarına zam yapılmış olacak. Peki 2020 Dul ve yetim aylığı tutarları ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kimler Dul ve Yetim Aylığı Alabilir?
Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması gerekmekte olup bu kapsamda elini kaybeden bir kadın evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı olamaya devam eder, öldüğünde ise hak kaybedilmiş olur. Yeti aylığı için ise baba veya annesini kaybeden erkek çocukları 18 yaşına gelene kadar, öğrenciliği devam ederse de 25 yaşına kadar bu maaşı alabilir, fakat bakıma muhtaç durumu varsa kesintisiz alabilir.
Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun maaşı almaya devam eder.
Evlendikten ya da işe girdikten sonra kesilen maaş, işten ayrıldığında ya da boşandıktan sonra tekrar alınabilir. Başvuru yapıldıktan sonra dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar.
2020 Dul ve Yetim Aylığı Tutarları
Her yıl iki kere enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylıklarına bu yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 5,75 oranında zam yapılması gündeme geldi. Açıklanan orana göre en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL olup en yüksek dul ve yetim aylığının ise 4 bin 500 TL'ye kadar çıktığı görülmektedir. Bu ay maaşlar ise yatırılacaklar için yüzde 75 oranında zamlı olacak.
2020 Dul ve Yetim Aylığı Maaşları Tutarları Nasıl Hesaplanır?
Dul ve yetim maaşı hesaplaması yapılırken hak sahiplerine göre ve vefat eden sigortalı kişinin durumuna göre farkı şekillerde yapılmaktadır. Bu kapsamda dikkat edilenler şu şekildedir;
- Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşının %50 oranında maaş bağlanmaktadır.
- Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşine maaşının %75'i oranında maaş bağlanmaktadır.
- Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğa yüzde %25 oranında maaş bağlanmaktadır.
- Vefat eden sigortalının çocuklarının her birine %25 oranında maaş bağlanmaktadır.
- Çocuk başına ödenen yetim aylığı ve eşe ödenen dul aylığı toplamı, vefat eden sigortalının maaşı üzerine çıkamayacağı için belirli indirimler yapılarak maaş pay edilmektedir.
- Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.
- Vefat eden sigortalının emekli maaşının %90'ınana kadar yakınlarına maaş bağlanmaktadır. Böyle bir durumda maaş eşe 2, çocuklara 1 hisse olarak pay edilerek hesaplanmaktadır.
Dul Yetim Maaşı Nereden Alınır?
Dul ve yetim maaşı almak için hak sahibi olan kişiler, maaşlarının çalıştığı bankaya yatırılması için talimat verebilmektedir. Bu sayede her ay devlet tarafından ödenen bu maaş, kişinin belirlediği bankaya düzenli olarak yatırılmaktadır. Bu maaş için başvuru süreci hızlı bir şekilde sonuçlanmakta olup sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında ilgili rakam ödenmektedir.
Fakat vefat eden sigortalının GSS borcu dahil olmak üzere prim borcu varsa, borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Dul ve yetim maaş hak sahipleri ilgili prim borcunu sigortalının vefat ettiği ay içerisinde öderse, yine vefatı takip eden aybaşında maaş ödemesini alabilmektedir. Prim borcu daha sonra da ödenebilmekte olup bu kez borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşında maaş ödenmeye başlanmaktadır.
Dul ve yetim aylığı için başvuruların gecikmesi herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Başvuru ne zaman yapılırsa, ödemeler başvuruyu takip eden aybaşında yapılmaktadır. Dul ve yetim aylığı için şartlar uygunsa 5 yıl zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Hak sahipleri 5 yıl içerisinde başvuru yapabilir, dul ve yetim aylığı için haklarını talep edebilirler.