Kimler Dul ve Yetim Aylığı Alabilir?

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması gerekmekte olup bu kapsamda elini kaybeden bir kadın evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı olamaya devam eder, öldüğünde ise hak kaybedilmiş olur. Yeti aylığı için ise baba veya annesini kaybeden erkek çocukları 18 yaşına gelene kadar, öğrenciliği devam ederse de 25 yaşına kadar bu maaşı alabilir, fakat bakıma muhtaç durumu varsa kesintisiz alabilir.

Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun maaşı almaya devam eder.

Evlendikten ya da işe girdikten sonra kesilen maaş, işten ayrıldığında ya da boşandıktan sonra tekrar alınabilir. Başvuru yapıldıktan sonra dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar.