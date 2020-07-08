8 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu incelendiğinde birbirinden faydalı ürünler vatandaşların hizmetine sunulduğu görülüyor. Fırsatlı ürünleri almak isteyenler 8 Temmuz 2020 ŞOK aktüel kataloğunda neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu burada!. Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda ankastre setinden züccaciye ürünlerine, tekstilden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde indirim fırsatı sunuluyor. Katalogta 12 cm Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL, Paşabahçe 4 mevsim Kapaklı Kavanoz 4.99 TL, Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 19.95 TL, Harvest 2 lt Plastik kapaklı kavanoz 16 95 TL, Marina Su Bardağı 3,50 TL, Değişik renklerde Seramik kaplamalı Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL, Plastart 1.7 lt Erzak Kabı 3.95 TL, Erzak kabı 7,99 TL, Patates Soğan 14 lt Saklama Kabı 14,95 TL, Üçsan Plastik markalı Dikdörtgen 1 lt Kilitli Saklama Kabı 5.99 TL, Titiz Dekoratif Sabunluk 3.99 TL, Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL, Kadın-Erkek Bermuda Kapri Şort 29,95 TL, Kaliteli %100 Pamuktan üretilmiş olan yine değişik beden ve renk seçenekleri ile Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL, Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL, Gezer Markalı 36-44 numara seçenekli Kadın-Erkek Sandalet Çeşitleri 34,95 TL. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ŞOK 8 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK 8 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL
Su Arıtma Cihazı 499 TL
Maress Çelik Çaycı 129 TL
Sos Tava Çeşitleri 13 cm 14,95 TL
Paşabahçe 4 Mevsim Kavanoz 1000 cc 4,99 TL
Paşabahçe Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 5 Litre 19,95 TL
Paşabahçe Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 3 Litre 16,95 TL
LAV Marina Su Bardağı 345 cc 3,50 TL
Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL
Plastart Erzak Kabı 1,7 Litre 3,99 TL
Plastart Patates / Soğan Saklama Kabı 14 Litre 14,95 TL
Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklam Kabı 5,99 TL
Titiz Dekoratif Sabunluk 3,99 TL
Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL
Kadın Yazlık Çorap 5,99 TL
Erkek Bermuda / Kadın Kapri Şort 29,95 TL
Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL
Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL
Gezer Kadın / Erkek Sandalet Çeşitleri 34,95 TL
Persil Toz Deterjan 3 Kg 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
ŞOK'ta bu hafta ilk sırada yer almış diğer ürünler içinde 2 yıl garantili Inox gövde, 1.8 litre su haznesi, 0.8 litre demlik kapasites, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, gizli rezistans özelliği kablosuz kullanım kolaylığı ile muhteşem özelliklere sahip olan Maress Çelik Çaycı 129 TL. Evlerinizin ve sağlığınızın zorunlu ihtiyacı haline her kampanya döneminde büyük ilgi gören 2 yıl garantili NFS &ISO belgeli ücretsiz teslimat ve kurulum desteği yanında kutu içeriğinde kurulumu yapılmış olarak satılacak suların kesilmesinde 12 litre su hazneli Avrupa tipi porselen filtreli Aqua Su Arıtma Cihazı 499 TL. bu fırsat ürünleri de yine 8 Temmuz 2020 Şok Aktüel kataloğu kampanyası olarak peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit avantajı ile alabileceksiniz.
8 Temmuz 2020 Şok Aktüel Kataloğu içerisinde başka hangi fırsat ürünleri var derseniz; Şok Ucuz etiketi ile büyük indirimlerle satışa sunulacak olan Mutfak Gereçleri ile Züccaciye grubunda özenle seçilmiş ve taleplerinize göre Şok Kataloğu 8 temmuz kampanya listesinde yer almış ürünler ise; şık tasarımlı değişik renklerde 12cm Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL. Paşabahçe 4 mevsim Kapaklı Kavanoz 4.99 TL. Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 19.95 TL. Harwest 2 lt Plastik kapaklı kavanoz 16 95 TL. Marina Su Bardağı 3,50 TL. Değişik renklerde Seramik kaplamalı Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL. Plaskart 1.7 lt Erzak Kabı 3.95 TL. Erzak kabı 7,99 TL. Patates Soğan 14 lt Saklama Kabı 14,95 TL. Üçsan Plastik markalı Dikdörtgen 1 lt Kilitli Saklama Kabı 5.99 TL. Titiz Dekoratif Sabunluk 3.99 TL. Şok Market bu hafta müşterilere sunacağı diğer kampanyalı ürünleri arasında Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL. Kadın Yazlık Çorap 5.99 TL. değişik bedenlerde Kadın-Erkek Bermuda Kapri Şort 29,95 TL. Kaliteli %100 Pamuktan üretilmiş olan yine değişik beden ve renk seçenekleri ile Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL. Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL.
Gezer Markalı 36-44 numara seçenekli Kadın-Erkek Sandalet Çeşitleri 34,95 TL. Şok Aktüel 8 temmuz kampanyaları ikinci sayfasında bu hafta temel ihtiyaçlarınıza göre beklediğiniz ürünlerin kampanyalar arasında yer aldığını görüyoruz. İşte yaz ayalarının vazgeçilmez ürünü Dondurma Algida markası ve Şok Market indirim kampanyası ile sizlerin tercihine sunuluyor. Net %30 indirim avantajı ile Algida Maraş Usulü 500 ml Dondurma 14. 95 TL yerine 9,95 TL. Algida Maraş Usulü 500 ml Dondurma 15,99 TL yerine 10,50 TL. Algida Carte Dor Selectıon 440 ml Dondurma 18,50 TL yerine 12,95 TL. Algida Clasic 925 ml Dondurma Çeşitleri 17,95 TL yerine 12,95 TL. Persil 2kg Toz Deterjan 23,95 TL. yerine 16 TL. Çaykur 500 gram Altınbaş Çay 22.95 TL yerine 20, 95 TL. Sadece Şok'ta etiketi ile satışa sunulacak Lio Kuru Sele Siyah Zeytin 15.90 TL. Mis dilimli Peynir 15,50 TL. Devran Ice 1 litre İçecek 2,25 TL.