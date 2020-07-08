8 Temmuz 2020 Şok Aktüel Kataloğu içerisinde başka hangi fırsat ürünleri var derseniz; Şok Ucuz etiketi ile büyük indirimlerle satışa sunulacak olan Mutfak Gereçleri ile Züccaciye grubunda özenle seçilmiş ve taleplerinize göre Şok Kataloğu 8 temmuz kampanya listesinde yer almış ürünler ise; şık tasarımlı değişik renklerde 12cm Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL. Paşabahçe 4 mevsim Kapaklı Kavanoz 4.99 TL. Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 19.95 TL. Harwest 2 lt Plastik kapaklı kavanoz 16 95 TL. Marina Su Bardağı 3,50 TL. Değişik renklerde Seramik kaplamalı Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL. Plaskart 1.7 lt Erzak Kabı 3.95 TL. Erzak kabı 7,99 TL. Patates Soğan 14 lt Saklama Kabı 14,95 TL. Üçsan Plastik markalı Dikdörtgen 1 lt Kilitli Saklama Kabı 5.99 TL. Titiz Dekoratif Sabunluk 3.99 TL. Şok Market bu hafta müşterilere sunacağı diğer kampanyalı ürünleri arasında Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL. Kadın Yazlık Çorap 5.99 TL. değişik bedenlerde Kadın-Erkek Bermuda Kapri Şort 29,95 TL. Kaliteli %100 Pamuktan üretilmiş olan yine değişik beden ve renk seçenekleri ile Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL. Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL.