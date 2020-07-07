BİM 7-10 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM'de salı günü özellikle gıda ürünleri ön planda yer alıyor. Aynı zamanda atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle göze çarpıyor. BİM 7-10 Temmuzkampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Dijitsu Vantilatör 45W motor gücü, sessiz çalışma özelliği 2 yıl garanti ve 6 taksit imkanı ile 119 TL, 50 kg taşıma kapasiteli Maxi Scooter 149 TL var. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Sek Tereyağı
• 1 kg
Tafe
Tereyağlı Kurabiye
• 140 g
• %30 Tereyağlı
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM KAÇTA AÇILIYOR?
Bim ve A101 marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bugünden itibaren Bim ve A101 marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan son dakika açıklamasında "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.