BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Bim ve A101 marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bugünden itibaren Bim ve A101 marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan son dakika açıklamasında "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.