Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz!

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorguluyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Temmuz ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı henüz herhangi bir il için yatırılmadı. Maaş yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.