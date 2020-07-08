SATIŞLAR HIZLANDI

Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.

SADECE KREDİYLE BİTMİYOR

Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.