Ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından verilen konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu.
Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.
SATIŞLAR HIZLANDI
Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.
SADECE KREDİYLE BİTMİYOR
Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.
KREDİ FAİZİ UYGUN, ŞARTLAR ESNEK
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankalarından uygun faizli krediler anında kullandırılıyor.İkinci el konutta ise tek şart 01/01/2019 tarihinden sonra satış görmemiş olması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra satış olduysa konuta yüzde 0.74 faiz oranıyla kredi sağlanamıyor.
İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası
Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı
İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.
180 aya varan vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira
Türkiye Finans
Yüzde 0.79 finansman oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira
İş Bankası
Yüzde 0.87 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1345 lira
Yapı Kredi
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
ING Bank
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
Akbank
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
ICBC Bank Turkey
Yüzde 0.92 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1379 lira
Garanti BBVA
Yüzde 0.93 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1386 lira
Alternatif Bank
Yüzde 0.95 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1400 lira
QNB Finansbank
Yüzde 0.99 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1427 lira