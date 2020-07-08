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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 09:48
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    • 08.07.2020 09:48
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    Ev almak isteyenler dikkat! İşte en uygun kredi veren lar!

    Koronavirüsün ekonomik etkilerinden daha az zarar görmek için Hazine ve ’nın uygulamaya soktuğu yeni ekonomik paket ev hayali kuranların can suyu oldu. Yeni ekonomik paket konut kredilerinde tarihin en düşük leriyle fırsat sunuyor. Kamu larının başlattığı düşük faize özel bankalar da katıldı. Peki hangi banka en uygun konut kredisi veriyor? İşte detaylar…

    Ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından verilen konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu.

    Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.

    SATIŞLAR HIZLANDI
    Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.

    SADECE KREDİYLE BİTMİYOR
    Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.

    KREDİ FAİZİ UYGUN, ŞARTLAR ESNEK
    Hürriyet'te yer alan habere göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankalarından uygun faizli krediler anında kullandırılıyor.İkinci el konutta ise tek şart 01/01/2019 tarihinden sonra satış görmemiş olması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra satış olduysa konuta yüzde 0.74 faiz oranıyla kredi sağlanamıyor.

    İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

    Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı

    İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.

    180 aya varan vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira

    Türkiye Finans

    Yüzde 0.79 finansman oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira

    İş Bankası

    Yüzde 0.87 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1345 lira

    Yapı Kredi

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    ING Bank

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    Akbank

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    ICBC Bank Turkey

    Yüzde 0.92 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1379 lira

    Garanti BBVA

    Yüzde 0.93 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1386 lira

    Alternatif Bank

    Yüzde 0.95 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1400 lira

    QNB Finansbank

    Yüzde 0.99 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1427 lira
    Haberler Ekonomi Ev almak isteyenler dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar!
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