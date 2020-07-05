

Piranha Kablosuz Hoparlör 39,95 TL'den gelecek olup Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL'den alıcısına sunuluyor. Son Piranha ürününde ise Piranha Mobil Vantilatör 7,95 TL'den sizlerle buluşuyor. Tüm bunların ardından uzun süredir A101'e gelmeyen ancak uzun süre sonra tekrar gelen Yale LCD Ekranlı Küçük Boy Kasa 249,95 TL'den satılıyor. Bu tür ürünleri ısrarla isteyen insanlar olduğunu duyduğumuzdan gerçekten kasanın gelmesi çok iyi oldu diyebiliriz. A101 aktüel kataloglarında elektronik ürünler GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL fiyatı ile devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile artan derin dondurucu ihtiyacı için SEG derin dondurucu 1199,00 TL'den satılıyor.