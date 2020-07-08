Emekli ek ödeme son dakika kaç TL oldu? Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Emekli maaşları bu ay yüzde 5.75 zamlanırken, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarları da yükseldi. Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile de emekli doktorların ilave ödemesi arttı. Aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liraya çıktı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de