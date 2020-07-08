Emeklilere 60 ay vadeli kredi imkanı! 80 bin TL’ye kadar PTT Bank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Emeklilere 60 ay vadeli kredi müjdesi geldi. Milyonlarca emekli PTT Bank üzerinden 60 ay vadeli 80 bin TL'ye varan krediden faydalanabiliyor. Uygun faiz oranlarıyla ve vade imkanlarıyla sağlanan kredilerden PTT Bank emekli maaş müşterileri faydalanabilecek. Peki, PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.
Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?
Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.
Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?
Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezine maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir ek ücret alıyor musunuz?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.
Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde yaş sınırlaması yoktur.
Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?
En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.
Maaşım PTT'de kaç ay bekler?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri adına gönderilen maaşlar 12 ay süreyle, Şirketimizde ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.
Maaşımı Pttkart ile almak için ne yapmalıyım?
İkametgah adresinize gönderilen Pttkart'ı kullanabilmeniz için adresinize gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Avukatlık belgesinden herhangi biri) işlemlerin tamamlanması için en yakın PTT merkezine müracaat etmeniz yeterlidir.