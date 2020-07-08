Toplum Yararına Programlar Uygulamasına Kimler Başvurabilir?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Daha sonra ise site üzerinden aday çalışmak istediği tarih aralığını, çalışmak istediği il ve ilçeyi, yukarıda belirtilen çalışma alanlarından dilediğini seçerek ön başvurusunu tamamlayabilir. Bu uygulamaya;

İŞKUR'a bağlı işsizler

18 yaşını tamamlamış olanlar

Emekli ve ya malul maaşı almayanlar

Açık öğretim ve Açık lise dışında öğrenci olmayan herkes başvurabilmektedir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra İŞKUR İl Müdürlükleri kura, liste ya da hem kura hem liste yöntemleri ile işe başlayacak kişileri belirlemektedirler. Başvuruların dolmaması durumunda ikinci bir başvuru listesi daha açılarak kadınlara, eski hükümlülere, engellilere ve 35 yaş üstü bireylerin başvurusuna açık hale gelecektir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile aynı adreste ikamet eden aileden sadece 1 kişi Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvurabilmektedir.

Bu uygulamadan, İŞKUR'un yönlendirdiği iş başvurularına 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanlar, önceki süreçlerde İŞKUR bünyesinde çalışan bireyler 6 ay geçmeden Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvuru yapamazlar.