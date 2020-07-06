1999 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar 10 yıllık primle emekli olabiliyor. Bunun için 10 yıllık primle (3600 gün) birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor. Daha önce 3600 gün olan prim sayısı şartı 9 Eylül 1999 sonrası için 4500 güne çıkıyor.

Ayrıca 25 yıllık sigortalılık şartı da bulunuyor. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 oluyor. Yani 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan birisi kısmi emeklilik isterse öncelikle 4500 günü doldurmak zorunda. Sonra işe girdiği tarihten itibaren 25 yıl geçmesi lazım ve kadınların 58, erkeklerin 60 yaşına ulaşması gerekiyor