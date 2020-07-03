Şube müdür maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli şube müdür maaşı kaç TL? İşte detaylar...

2020 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADARDIR?

Şube müdürü aylığı; son yapılan zam öncesinde 6.904 TL olarak ödenmekteydi. Yapılan son zam ile beraber 7.301 TL oldu. Lisans mezunu ve derecesi 1/4 olan şube müdürleri için geçerli olan aylık tutarıdır. Ayrıca eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuğu olan bireye ödenecek olan aile yardımının da ilave edildiği bir tutardır.