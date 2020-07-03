Şube müdür maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli şube müdür maaşı kaç TL? İşte detaylar...
2020 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADARDIR?
Şube müdürü aylığı; son yapılan zam öncesinde 6.904 TL olarak ödenmekteydi. Yapılan son zam ile beraber 7.301 TL oldu. Lisans mezunu ve derecesi 1/4 olan şube müdürleri için geçerli olan aylık tutarıdır. Ayrıca eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuğu olan bireye ödenecek olan aile yardımının da ilave edildiği bir tutardır.
TEMMUZ ZAMMI SONRASI EMEKLİ ŞUBE MÜDÜR MAAŞI NE KADARDIR?
Emekli şube müdürlerinin zam sonrası aylık tutarları; 3.439 TL olmaktadır. Zam öncesinde emekli şube müdürlerine ödenen tutar ise; 3.252 TL'dir. Lisans mezunu emekli şube müdürlerinin 1/4 derecesi ile emekli olmaları durumunda alacakları emekli maaşıdır.
7/1 derecesinde emekli olan şube müdürlerine temmuz zammı öncesinde ödenen tutar; 4.670 TL'dir. Temmuz zammı sonrası ödenecek olan maaş ise; 4.926 TL olacaktır. Ek ödeme tutarları dahil edilerek hesaplanmıştır.
ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARINA YAPILAN ZAM ORANI NEDİR?
Şube müdürü aylıklarının zam oranı; %5.75 olarak açıklanmıştır. TÜİK'in haziran ayı için açıkladığı TÜFE oranı %1.13'tür. Yılın ilk yarısı için enflasyon oranı da bu hesaplamaya göre %5.75 olmaktadır. Ek ödemelere göre maaş tutarlarının değişmesi ile beraber; eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan bir memurun alabileceği en düşük maaş tutarı 4.000 TL'den 4.230 TL'ye çıkartılmıştır. Aynı şartlar altında alınabilecek en düşük emekli memur maaşı ise; 2.661 TL'den 2.814 TL'ye yükseltilmiştir.
ŞUBE MÜDÜRLERİNİN KARİYERLERİNE GÖRE ALDIKLARI MAAŞLAR NE KADARDIR?
Şube müdürü unvanı ile kadroda görev yapanların aylık tutarlarının bekar ve çocuksuz bir bireye göre hesaplaması şöyledir:
- Mühendis, mimar, şehir plancısı, uzman tabip için 6.658 TL'dir.
- Jeolog, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi için belirlenen tutar 6.572 TL'dir.
- Veteriner hekim, tabip, diş tabibi ve eczacılar için 6.550 TL ödenmektedir.
- Arkeologlar için ödenen tutar 6.489 TL'dir.
- Vaiz, avukat, öğretmen, polis ve hemşire için şube müdürü maaşları 6.434 TL'dir.
- Kariyeri esas alınmayan düz şube müdür maaşı için ise; 6.352 TL ödeme yapılmaktadır.
MEB'DE ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAK İSTEYENLERİN HİZMET YILLARINA VE DERECELERİNE GÖRE MAAŞLARI NE KADARDIR?
MEB kadrosundaki şube müdürlerinin aylıkları aşağıda verilmiştir:
- 1/4 derecesinde 25 yıl süre ile MEB'de hizmet veren bir şube müdürü, 6.353 TL maaş alabilmektedir.
- 15 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan 5/1 derecesindeki bir şube müdürünün maaşı 4.981 TL'dir.
- 7/1 derecesi ile 5 yıl ve üzeri süre ile hizmet veren şube müdürlerinin aylıkları 4.880 TL olarak MEB tarafından belirlenmiştir.
ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Şube müdürü olmak isteyenler hem özel sektörde hem de devlette iş bulabilmektedirler. Devlette şube müdürü olarak çalışmak için KPSS sınavına girilmesi ve yüksek puan alınması gerekmektedir. Şube müdürü olunabilmesi için 4 yıllık lisans eğitiminin alınmış olması gerekmektedir. Liderlik kabiliyetine sahip olmaları gerekmekle beraber; şube müdür maaşı eğitim seviyesi, sigorta, BES kesintisi, ek tazminat, çalışılan kurum, deneyim, derece, kademe, hizmet yılı gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir.